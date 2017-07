Eine Reise-Krankenversicherung kümmert sich um alle Behandlungskosten, die Urlaubern durch akute und unvorhersehbare Erkrankungen im Ausland entstehen. Dazu zählen etwa Arzt- und Krankenhausrechnungen sowie Kosten für Medikamente. Ein guter Schutz für Einzelpersonen ist oft schon für rund zehn Euro pro Jahr zu haben, Familientarife kosten etwa doppelt so viel. Auch Kurzentschlossene können noch entsprechende Versicherungen abschließen: Erst am Tag vor der Abreise muss der Schutz spätestens gebucht sein.

FrankfurtSorglos in den Urlaub fahren – damit das gelingt, bieten die Versicherungsunternehmen eine Reihe von Policen an. Ganz oben auf der To-do-Liste sollte der Abschluss einer Reise-Krankenversicherung stehen, sagen Experten. „Das ist die einzig wichtige Absicherung für die Ferien“, sagt Bianca Boss vom Bund der Versicherten (BdV). Auch die Verbraucherzentralen empfehlen, nur mit Reise-Krankenversicherung in den Urlaub zu fahren. Denn ohne sie können im schlimmsten Fall Kosten im fünf- bis sechsstelligen Bereich auflaufen – die nicht von den regulären Krankenversicherungen übernommen werden.

Doch wer braucht überhaupt eine Reise-Krankenversicherung, und in welchen Fällen übernimmt die reguläre deutsche Krankenkasse die Kosten? Wer ins EU-Ausland reist oder in Staaten, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat – wie etwa Tunesien oder die Türkei –, der ist in vielen Fällen sowohl für ambulante als auch für stationäre Behandlungen ohnehin abgesichert. Private Versicherungen decken zudem oft auch Reisen ins Nicht-EU-Ausland ab.

Dennoch sollten Versicherungsnehmer vor der Abreise unbedingt das Kleingedruckte in ihren bestehenden Tarifen prüfen oder bei ihrer Kasse nachfragen, welche Leistungen tatsächlich enthalten sind. Das gilt auch für Auslands-Krankenversicherungen, die im Leistungsumfang vieler Kreditkarten enthalten sind. Oft gelten auch zeitliche Begrenzungen – meist ist der Schutz außerhalb Europas auf einen Monat beschränkt.

Mit am teuersten kann es werden, wenn Krankheit oder Unfall einen Rücktransport in die Heimat nötig machen. Ein Ambulanzflug von Mallorca nach Nürnberg etwa kostet um die 12.500 Euro, der Flug von Rio de Janeiro nach Düsseldorf sogar 72.500 Euro, heißt es beim Deutschen Roten Kreuz. Die gesetzlichen Kassen zahlen in solchen Fällen nichts, nicht einmal innerhalb Europas, auch private Kassen übernehmen die Kosten nicht unbedingt. Hier ist eine zusätzliche Reise-Krankenversicherung also besonders sinnvoll.



Policen für Singles und Familien



Doch Vorsicht: Einige Versicherungen zahlen nur dann, wenn der Rücktransport „medizinisch notwendig“ ist. Das kann der Fall sein, wenn im Urlaubsland eine notwendige Operation unmöglich oder zu teuer wäre. „Solche Tarife sollten Sie meiden“, rät die Stiftung Warentest. „Besser sind Verträge, die einen Rücktransport vorsehen, wenn er ‚medizinisch sinnvoll‘ ist.“

Die Preis-Leistungs-Unterschiede sind oft beträchtlich. Das Ratinghaus Franke und Bornberg hat 36 Einzeltarife untersucht, von denen die günstigsten bereits ab 7,50 Euro pro Jahr zu haben sind. Berechnet wurde dabei die Jahresprämie für einen 30-jährigen Versicherten. Testsieger ist der Tarif „Travel XN“ der Envivas Krankenversicherung AG, die allerdings nur Kunden der Techniker Krankenkasse aufnimmt.

Auf Platz zwei und drei folgen die R+V Versicherung mit dem Fern-Weh-Tarif und die UKV – Union Krankenversicherung AG. Am schlechtesten schneidet der Tarif ELVIA Jahres-Reise-Krankenschutz der Allianz Global Assistance (AGA) ab, der mit 25 Euro Jahresbeitrag der teuerste getestete Tarif von allen ist.

Reisekrankenversicherung Jahresprämie für einen 30-jährigen Versicherten; Stichtag 01.04.2017 Gesellschaft Tarifbezeichnung Rating Beitrag

Schulnote Envivas Krankenversicherung AG TravelXN FFF 9,80 € sehr gut R+V Versicherung AG FernWeh (ARED) FFF 10,80 € sehr gut UKV - Union Krankenversicherung AG AKD-16 FFF 11,50 € sehr gut HUK Coburg Krankenversicherung RV16 FF+ 9,70 € sehr gut PAX Familienversicherung RP16 FF+ 10,80 € sehr gut Nürnberger Krankenversicherung AG AKE FF+ 11,40 € sehr gut Inter Krankenversicherung aG AV FF 7,50 € sehr gut ARAG Krankenversicherung-AG RK-J FF 8,00 € sehr gut Debeka Krankenversicherungsverein a.G. AR FF 8,00 € sehr gut DEVK Krankenversicherungs-AG R2 FF 8,30 € gut Münchener Verein Krankenversicherung a.G. 501 FF 8,40 € gut Vigo Krankenversicherung VVaG AR14 FF 9,60 € gut Allianz Private Krankenversicherungs-AG R32 FF 9,80 € gut DKV Deutsche Krankenversicherung AG ReiseMed RD FF 9,90 € gut ERGO Direkt Versicherungen RD FF 9,90 € gut Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG Jahres-Reise-

Krankenversicherung FF+ 14,90 € gut Barmenia Krankenversicherung a.G. Travel TRKS FF 10,80 € gut LVM Krankenversicherung AG ARJ FF 11,00 € gut Süddeutsche Krankenversicherung a.G. AR, ARU FF 11,50 € gut Concordia Krankenversicherungs-AG AKE FF 12,00 € gut Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit Hallesche.Kolumbus FF 12,50 € gut uniVersa Krankversicherung a.G. Uni-RD FF 12,84 € gut ADAC-Schutzbrief Versicherungs-Aktiengesellschaft Basis FF 13,90 € gut Würzburger Versicherungs-AG AR FFF 24,00 € gut Gothaer Krankenversicherung AG MediR S 8 4 FF 15,00 € befriedigend AXA Krankenversicherung AG singleTRAVEL FF- 7,92 € befriedigend Europ Assistance Europ Assistance

Auslandskranken-

versicherung FF 17,00 € befriedigend HanseMerkur Krankenversicherung AG Jahres Reisekranken-

versicherung FF 17,00 € befriedigend ADAC-Schutzbrief Versicherungs-Aktiengesellschaft Exklusiv FF 17,80 € befriedigend ERV - Europäische Reiseversicherung AG Jahres-Reisekranken-

versicherung FF 18,00 € befriedigend Central Krankenversicherung AG central.holidayE FF- 10,00 € befriedigend Württembergische Krankenversicherung AG RK FF- 10,20 € befriedigend Alte Oldenburger Krankenversicherung AG ARK-E F+ 8,50 € ausreichend CosmosDirekt Reise-Krankenversicherung F+ 10,60 € ausreichend DFV Deutsche Familienversicherung AG AuslandsreiseSchutz FF- 20,00 € ausreichend Allianz Global Assistance (AGA) ELVIA Jahres-Reise-

Krankenschutz FF- 25,00 € ausreichend Quelle: Franke und Bornberg;

Auszug der Auswertung, komplette Tabelle siehe hier...

Gleiches gilt für die untersuchten 28 Familien-Tarife für eine Familie mit zwei minderjährigen Kindern: Am teuersten sind die Schlusslichter AGA und DFV Deutsche Familienversicherung AG mit 49 und 40 Euro. Mit den besten Schutz bieten demnach die Produkte „Fern-Weh Familie“ der R+V mit knapp 23 Euro Jahresbeitrag und „Travel XF“ der Envivas Krankenversicherung AG.

Übrigens: Viele Reise-Krankenversicherungen gelten ein ganzes Jahr und verlängern sich automatisch, wenn sie nicht gekündigt werden. Deshalb sollte vor Abschluss einer neuen Versicherung immer geprüft werden, ob alte Policen noch laufen. Falls das der Fall ist, lohnt sich eine Anfrage beim Versicherer, welche verbesserten Klauseln es inzwischen gibt und ob sie in den bestehenden Tarif eingebaut werden können.

Reisekrankenversicherung Jahresprämie für eine Familie mit zwei minderjährigen Kindern; Stichtag 01.04.2017 Gesellschaft Tarifbezeichnung Rating Beitrag Schulnote R+V Versicherung AG FernWeh Familie (ARFD) FFF 22,80 € sehr gut Envivas Krankenversicherung AG TravelXF FFF 23,90 € sehr gut HUK Coburg Krankenversicherung RVF16 FF+ 24,90 € sehr gut Münchener Verein Krankenversicherung a.G. 502 FF 18,60 € sehr gut Allianz Private Krankenversicherungs-AG R33 FF 19,60 € sehr gut DKV Deutsche Krankenversicherung ReiseMed RD FF 19,80 € sehr gut ERGO Direkt Versicherungen RD FF 19,80 € sehr gut Pax Familienfürsorge Krankenversicherung AG RPF16 FF+ 27,40 € gut Barmenia Krankenversicherung a.G. Travel TRKF FF 21,60 € gut LVM Krankenversicherung AG ARJ FF 22,00 € gut Würzburger Versicherungs-AG AR FFF 33,00 € gut Nürnberger Krankenversicherung AG AKF FF+ 29,40 € gut Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG Jahres-Reise-

Krankenversicherung FF+ 29,90 € gut ADAC-Schutzbrief Versicherungs-Aktiengesellschaft Basis FF 23,90 € gut ARAG Krankenversicherung-AG RK-JF FF 24,00 € gut HanseMerkur Krankenversicherung AG JRV FF 29,00 € befriedigend Concordia Krankenversicherungs-AG AKF FF 30,00 € befriedigend Süddeutsche Krankenversicherung a.G. AR, ARU FF 30,00 € befriedigend Württembergische Krankenversicherung AG RKF FF- 18,70 € befriedigend Europ Assistance Europ Assistance

Auslandskranken-

versicherung FF 32,00 € befriedigend ERV - Europäische Reiseversicherung AG Jahres-Reisekranken-

versicherung FF 34,00 € befriedigend ADAC-Schutzbrief Versicherungs-Aktiengesellschaft Exklusiv FF 33,80 € befriedigend Central Krankenversicherung AG central.holidayF FF- 23,00 € befriedigend Alte Oldenburger Krankenversicherung AG ARK-F F+ 20,00 € befriedigend Gothaer Krankenversicherung AG MediR F 8 FF 39,00 € ausreichend CosmosDirekt Reise-Krankenversicherung F+ 25,30 € ausreichend DFV Deutsche Familienversicherung AG AuslandsreiseSchutz Familie FF- 40,00 € ausreichend Alllianz Global Assistance (AGA) ELVIA Jahres-Reise-

Krankenschutz FF- 49,00 € ausreichend Quelle: Franke und Bornberg;

Auszug der Auswertung, komplette Tabelle siehe hier...



Absicherung bei Reiserücktritt



Doch was, wenn die Reise gar nicht erst angetreten werden kann und dadurch Stornokosten entstehen? Dafür greift ein anderer Versicherungsschutz: die Reiserücktrittsversicherung. Sie wird oft beim Buchen einer Reise automatisch mit angeboten, lohnt sich aber nicht in allen Fällen gleichermaßen. Zwei Punkte sind hier entscheidend: wer verreist und wie viel die Reise kostet. „Wenn ich einen teuren Urlaub buche, sollte ich über einen solchen Schutz nachdenken“, sagt Bianca Boss vom BdV. Gleiches gilt für Reisen mit Kindern oder älteren Menschen, die statistisch gesehen häufiger krank werden als andere. Eine Reiseabbruchversicherung, die häufig in der Rücktrittsversicherung enthalten ist, übernimmt anfallende Stornokosten einer frühzeitig beendeten Reise.

Damit die Versicherung aber zahlt, müssen erstens wichtige Gründe vorliegen, die zweitens unerwartet eintreten. Die Angst vor einem Terroranschlag übrigens zählt nicht dazu – sie gilt als rein emotionaler Beweggrund und ist damit nicht versichert. Unfälle, schwere Erkrankungen, Schwangerschaft oder Impfunverträglichkeiten dagegen sind triftige Gründe, bei denen die Versicherung einspringt. Auch wer seinen Job verliert oder nach einer Arbeitslosigkeit plötzlich einen neuen antreten kann, darf sich die Stornokosten einer gebuchten Reise wiederholen.

Bei den Tarifen mit Absicherung bei Reiserücktritt und Reiseabbruch haben Franke und Bornberg einen Reisepreis von 2.000 Euro für Singles und 5.000 Euro beim Familienurlaub angesetzt und eine Jahresprämie ohne Selbstbeteiligung ausgesucht. Zu den am besten bewerteten Produkten zählt die Reiseversicherung von TravelProtect, die mit 66 Euro für Singles und 134 Euro für Familien jeweils auch am unteren Ende der Preisspanne liegt. Alleinstehende ADAC-Mitglieder können schon für 59 Euro den Exklusiv-Tarif der ADAC Schutzbrief Versicherungs-Aktiengesellschaft wählen. Bei Familien fallen dafür 160 Euro an. Schlusslicht ist die URV – Union Reiseversicherung AG, deren Premium-Schutz-Tarif für Singles 114 Euro kostet.