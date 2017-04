Auch Wohn-Riester ist interessant, also die Förderung einer Immobilienfinanzierung. Vor allem die Kreditvariante, bei der Kunden dank Förderung Kredite schneller abzahlen, lohnt sich. Kunden ersparen sich mit jeder Rate die sonst anfallenden Kreditzinsen.

Die allerdings sind in den vergangenen Jahren gesunken. Außerdem habe sich der Gesetzgeber bei den Wohn-Riester-Regeln „so sehr ausgetobt“, dass das sinnvolle Produkt „fast zu Tode geritten wurde“, sagt Heinrich Bockholt, Baufinanzierungsexperte der Fachhochschule Koblenz. Ohne einen Experten an der Seite solle sich daher niemand an Wohn-Riester wagen. Schon bei einem Umzug drohe sonst der Verlust der Förderung.