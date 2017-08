KölnDie Riester-Rente kommt nicht aus der Krise. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der neu abgeschlossenen Riester-Verträge erneut geschrumpft. Nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) haben die Deutschen bloß rund 346.000 solcher förderfähigen Policen neu abgeschlossen. Das waren 7,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Schon das Jahr 2015 war für die Lebensversicherer mit einem Einbruch um rund 20 Prozent beim Riester-Neugeschäft ein Desaster. Nicht zuletzt wegen der vergleichsweise wenigen Neuabschlüsse sank im Jahr 2016 der Gesamtbestand an Riester-Policen um 0,9 Prozent auf 10,7 Millionen Verträge. Und: Zirka jeder fünfte Riester-Vertrag ist ruhend gestellt, Sparer zahlen also vorerst keine weiteren Beiträge mehr.

Die staatlich geförderten Riester-Produkte sollen die Deutschen eigentlich dazu animieren, privat fürs Alter vorzusorgen. Wer riestern will, kann zwischen mehreren Varianten wählen. Es gibt klassische Versicherungen, Investmentfonds-Lösungen, Banksparpläne, geförderte Bausparverträge sowie Immobiliendarlehen. Den Großteil der Riester-Produkte machen Versicherungen aus. Ausgerechnet diese stehen immer wieder in der Kritik: „Die Kosten der Verträge sind oft so hoch, dass sie die Zulagen auffressen“, sagt Kerstin Becker-Eiselen, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg. „Riester-Rentenversicherungen haben in den vergangenen Jahren so schlecht abgeschnitten, dass sie den Ruf des Riesterns insgesamt beschädigt haben.“