Frage: Ich kann Ihnen nur beipflichten, dass die Erhöhung der Riester-Zulagen von 154 auf 175 Euro von 2018 an nicht für jeden Vorteile bietet. Jedoch sollten meiner Meinung nach doch gerade Geringverdiener und Familien mit mehr als einem Kind bei der Altersvorsorge unterstützt werden. Diese Personengruppen profitieren doch tatsächlich, oder?

Antwort: Ja, das stimmt. Im Artikel schreiben wir dazu: Ein Anstieg der Zulagen nutzt vor allem Geringverdienern (bei denen der rechnerische Steuervorteil durch die steuerfreien Riester-Beiträge wegen ihres geringen Steuersatzes klein ist) und Normalverdienern mit mehr als einem Kind (erst dann übersteigt die Summe der Zulagen ihren rechnerischen Steuervorteil durch die steuerfreien Riester-Beiträge). Nach Angaben des Versichererverbands GDV bringt die höhere Zulage daher vielen aktuellen Riester-Kunden etwas. Der GDV beruft sich auf Zahlen, wonach 70 Prozent der Riester-Kunden keinen zusätzlichen Steuervorteil hätten, sondern allein von den Zulagen profitierten. Für diese Kunden wäre die höhere Zulage daher eine gute Nachricht.

Auf die Gesamtbevölkerung bezogen fällt die Wertung jedoch anders aus. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes von 2013 haben unter den Familien in Deutschland 42 Prozent nur ein Kind, weitere 42 Prozent haben zwei Kinder und nur 15 Prozent drei oder mehr Kinder. Im Artikel analysieren wir daher vor allem, was es die höhere Zulage den übrigen Personengruppen bringt, die also keine Geringverdiener sind und die als Normalverdiener maximal ein Kind, als Gutverdiener maximal zwei Kinder haben. Bei diesen durchaus großen Personengruppen hat die höhere Zulage eben in der Regel keinen Effekt.