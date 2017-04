„Ein Großteil der Deutschen kann die Vorsorge-Chancen, die in Aktien liegen, bei Riester nicht oder zu wenig nutzen“, sagte Whittaker zur Begründung. So legen zum Beispiel die Anbieter von Riester-Fondssparplänen das Geld vieler Kunden ausschließlich in Wertpapieren mit festem Zins an. Die sicheren Erträge reichen angesichts der niedrigen Zinsen sonst nicht aus, um die Kosten der Verträge auszugleichen. Das aber gibt die Beitragsgarantie vor.