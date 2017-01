FrankfurtDie Termine sind bei allen 118 Gesetzlichen Krankenkassen in der Regel lange geblockt. In der Vorweihnachtszeit kommt überall der Verwaltungsrat zusammen und beschließt über Zusatzbeträge, die die Mitglieder ab dem neuen Jahr zu zahlen haben. Denn das System funktioniert so: Bei 14,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen liegt der allgemeine Beitragssatz für jeden Kassenpatienten. Den Betrag bezahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte – macht also 7,3 Prozent für jeden. Dazu können die Kassen dann abhängig von ihrem erwarteten Finanzbedarf individuell einen Zusatzbeitrag bestimmen.

Nachdem sich nun alle Krankenkassen entschieden haben, steht fest: 27 von ihnen haben erhöht. Allerdings sind nur 3,8 Millionen Versicherte und damit lediglich sieben Prozent aller Mitglieder in Gesetzlichen Krankenkassen betroffen. Das zeigt eine Auswertung des Portals www.krankenkassen.net.