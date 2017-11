Ebenfalls zu den Aufnahmekriterien für das Ranking gehörte, dass die Anbieter garantiert die Musterbedingungen für Haftpflichtversicherungen des Branchenverbands GDV einhalten oder nur zu Gunsten der Versicherten davon abweichen. So schützen Kunden sich vor unüblichen Klauseln im Kleingedruckten.

Je nach Zielgruppe gibt es allerdings bestimmte Leistungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen, um sich für eine hohe Sternewertung zu qualifizieren. Beispiel: Kinder bis sieben Jahre gelten in Deutschland als deliktunfähig. Richten sie Schäden an, müssen weder die Kinder noch die Eltern dafür haften. Die einzige Ausnahme wäre, wenn Eltern ihre Aufsichtspflicht erfüllt haben – dann könnten diese dafür zur Verantwortung gezogen werden. Im Straßenverkehr liegt die Altersgrenze der Kinder sogar bei zehn Jahren.

Musterfälle sind nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt, keine Vorschäden, jährliche Zahlung per Lastschrift, einjährige Laufzeit, nur Tarife mit mindestens fünf Millionen Euro Deckungssumme, ohne Selbstbeteiligung im Schadensfall, Anbieter garantieren, dass sie höchstens zu Gunsten der Versicherten von den Musterbedingungen des GDV abweichen, Anbieter bieten häufig weitere Tarife, Deckungssummen und Selbstbeteiligungs-Varianten an; ¹ zielgruppenspezifische Bewertung nach Leistungsumfang;

In einem zweiten Schritt wurden bei allen Tarifen mit gleicher Sternewertung die Jahresbeiträge ausgewertet. Diese beziehen sich auf die Musterfälle, bei jährlicher Beitragszahlung. Je niedriger der Beitrag, desto besser.

Im Ranking der Haftpflichtversicherung für Familien ist ein solcher Schutz für Schäden durch deliktunfähige Personen ein Mindestkriterium für die Fünf-Sterne-Wertung: Selbst wenn ein Tarif nach Punkten fünf Sterne erreicht hätte, bekommt er die also nur, wenn er auch Schäden durch deliktunfähige Personen abdeckt. Sonst würde er trotz höherer Punktzahl abgewertet, also nur vier Sterne erhalten.

Ins endgültige Ranking aufgenommen wurde stets der nur bestbewertete Tarif eines Anbieters – gab es also zum Beispiel mehrere Tarife mit fünf Sternen wird nur der günstigste Tarif aufgeführt.

Ein Selbstbehalt, auch Selbstbeteiligung genannt, wurde bei der Auswertung nicht angesetzt. Grundsätzlich kann dieser sinnvoll sein, da kleinere Bagatellschäden meist privat beglichen werden sollten - sonst kann der Versicherer den Vertrag irgendwann allein wegen solcher Schäden kündigen und, bei Vorschäden, würde eine neu abgeschlossene Police teurer. Angesichts der eher geringen Beiträge einer Haftpflichtpolice führt ein Selbstbehalt meist aber nur zu geringen Beitragsvorteilen, sodass in der Praxis die meisten Versicherten darauf verzichten.

Musterfälle sind nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt, keine Vorschäden, jährliche Zahlung per Lastschrift, einjährige Laufzeit, nur Tarife mit mindestens fünf Millionen Euro Deckungssumme, ohne Selbstbeteiligung im Schadensfall, Anbieter garantieren, dass sie höchstens zu Gunsten der Versicherten von den Musterbedingungen des GDV abweichen, Anbieter bieten häufig weitere Tarife, Deckungssummen und Selbstbeteiligungs-Varianten an; ¹ zielgruppenspezifische Bewertung nach Leistungsumfang;

Obwohl die private Haftpflichtversicherung so wichtig ist, sollen nach Angaben des Versichererverbands GDV 15 Prozent der Haushalte in Deutschland keinen solchen Vertrag haben. Das kann zum Problem werden: Richten unversicherte Personen Schäden an, bleiben ihre Opfer darauf womöglich sitzen. Auch dieses Risiko können Versicherte mit der eigenen Haftpflichtpolice abdecken. Diese übernimmt dann Schäden, wenn der Versicherte sie selbst erlitten hat und der Verursacher nicht haftpflichtversichert ist und den Schaden nicht erstatten kann. Eine solche Ausfalldeckung ist bei guten Verträgen Standard, alle Tarife im Ranking sehen sie vor.

Schon die Ausfalldeckung zeigt, dass das Leistungsspektrum der Haftpflichtpolicen weit reicht. Manchmal wird aus ihnen sogar eine Rechtsschutzversicherung. Dann nämlich, wenn jemand vom Versicherten angeblich geschädigt wurde. Weil der Versicherer seine Ausgaben natürlich gering halten möchte, wird er dann prüfen, ob ein solcher Anspruch überhaupt besteht - und um Einzelfall diesen auch gerichtlich abwehren.

Ein guter Haftpflichtversicherer ist in solchen Situationen durchaus hilfreich.