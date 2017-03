Im ersten Schritt sollten sich Versicherte klar machen, ob ein Zusatzschutz sinnvoll ist, was zum Beispiel für mitversicherte Kinder vor Beginn des Zahnspangenalters der Fall sein kann. Im zweiten Schritt sollten Verbraucher unterschiedliche Anbieter vergleichen.

Zahnersatz und Zahnbehandlungen können dicke Löcher ins Budget reißen, weil die gesetzlichen Krankenversicherungen nur die sogenannte Regelversorgung übernehmen. Alles, was der Zahnarzt darüber hinaus in Rechnung stellt, muss der Patient aus eigener Tasche bezahlen.

Das Online-Vergleichsportal 1A-Verbraucherportal.de hat aktuelle Zahnzusatzversicherungen miteinander verglichen und die Testergebnisse der WirtschaftsWoche vorab zur Verfügung gestellt. Verglichen wurden hierbei 31 Tarife von 25 Versicherern. Auch dieser Vergleich bildet somit nur einen Teil des Marktes ab, vermittelt aber einen guten Eindruck davon, was Zahnzusatzversicherungen kosten und was sie leisten.

Zahnzusatzversicherungen übernehmen je nach Modell einen Teil oder sogar alle Kosten, die über die Kostenübernahme der Krankenkassen hinaus anfallen. Kein Wunder, dass die Zahnzusatzversicherung zu den beliebtesten Versicherungen in Deutschland zählt. Im Jahr 2015 gab es in Deutschland 15 Millionen Policen mit Zahnzusatztarifen. An die vier Millionen Fälle erhielten Leistungen aus diesem Versicherungstyp.