Von den höheren Kreditkosten profitieren die Banken allerdings nur in geringem Maße. Die Gewinnmargen der Institute haben sich der Barkow-Untersuchung zufolge in den vergangenen drei Monaten gerade einmal um 0,02 Prozentpunkte auf 1,52 Prozent erhöht. Die vierteljährliche Kreditumfrage der Bundesbank unter deutschen Banken, die Credit Lending Survey, kommt sogar zu dem Schluss, dass sich die Margen im Januar sogar noch einmal verringert haben. Das zeigt, dass es für Banken nach wie vor schwierig ist, höhere Gewinnmargen im Kreditgeschäft durchzusetzen.

Das ist dem nach wie vor starken Wettbewerb in Deutschland geschuldet. Kein anderes europäisches Land hat so viele Banken wie Deutschland. Neben heimischen Kreditinstituten versuchen auch viele ausländische Banken hierzulande Fuß zu fassen.

Barkow kommt in seiner Analyse jedenfalls zu dem Schluss, dass es den Kreditinstituten mittlerweile eher gelingt, höhere Margen durchzusetzen. Insgesamt haben sich die Kreditkonditionen, zu denen neben der Marge auch Faktoren wie die Besicherung zählen, aus Sicht der Banken weiter verbessert.

Das gilt allerdings nicht für alle Unternehmen in gleichem Maße. Verbessern konnten Banken ihre Verhandlungsposition danach in erster Linie bei kleinen und mittleren Unternehmen. An den Kreditkonditionen für große Unternehmen hat sich nichts verändert. Das liegt daran, dass die Verhandlungsmacht großer Konzerne gegenüber Banken deutlich besser ist.