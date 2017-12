Erst Anfang Dezember hat die Bawag die Stuttgarter Südwestbank gekauft. Zwei Wochen zuvor hatte Cerberus einen deutlich spektakuläreren Coup gelandet und sich mit mindestens drei Prozent an der Deutschen Bank beteiligt. Das heizte die Fusionsfantasie auf dem deutschen Bankenmarkt an, denn seit dem Sommer ist Cerberus mit einem Anteil von fünf Prozent bereits zweitgrößter Aktionär der Commerzbank. Der Gründer der Beteiligungsgesellschaft Stephen Feinberg gilt als einer der härtesten Sanierer unter den US-Investoren.

Im Sommer 2016 hatten die Deutsche und die Commerzbank in einem „Sommerflirt“ bereits einmal lose die Chancen eines Zusammengehens ausgelotet. Die Annäherung zwischen den beiden größten privaten Banken in Deurschland wurde aber schnell beendet. Die Manager seien sich einig gewesen, dass beide Banken erst einmal ihre eigenen Hausaufgaben erledigen müssen, bevor sie sich an eine so große Fusion wagen. Top-Manager beider Institute sind allerdings nach wie vor vom strategischen Sinn eines Zusammenschlusses überzeugt.