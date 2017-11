Stuttgart Der Versicherungs- und Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) bleibt dank eines guten Ergebnisses in der Schaden- und Unfallversicherung auf Kurs. Nach drei Quartalen summiert sich der Überschuss auf knapp 215 Millionen Euro, wie W&W am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Verglichen mit dem Vorjahr sind das etwa 20 Prozent mehr. Mehr als die Hälfte steuerte allein die Schaden- und Unfallversicherung bei, deren Ergebnis um ein Drittel zulegte. 2016 hatte W&W einen Überschuss von insgesamt rund 235 Millionen Euro erzielt. In diesem Jahr soll es „erkennbar“ mehr werden.

Das Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen profitierte den Angaben zufolge vor allem davon, dass größere Schäden zum Beispiel durch Unwetter ausgeblieben sind. Die sogenannte Schadenkostenquote - das Verhältnis von Kosten zu Einnahmen - sei über die drei Quartale gerechnet von 91,3 auf 90,7 Prozent gesunken. In der Halbjahresbilanz waren es 86 Prozent. Die Bruttobeiträge stiegen um 4,3 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro.