Die von Donald Trump geplante Deregulierung der Wall Street ist für viele US-amerikanische Großbanken eine gute Nachricht – verspricht sie doch steigende Gewinne und das Abschütteln lästiger Fesseln. Dank steigender Aktienkurse könnten davon auch Anleger profitieren. In Europa, speziell in Deutschland, aber wächst die Kritik an dem Vorhaben. Und die eint sogar üblicherweise in Abneigung verbundene Beobachter.

So warnte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Michael Kemmer, am Montag vor einem Wettlauf um die laxesten Vorschriften. Die deutschen Privatbanken befürchten Nachteile für die Branche in Europa durch die geplante Lockerung der Regulierung von US-Kreditinstituten. „Die Stabilität des globalen Finanzsystems kann nur eine international abgestimmte Regulierung gewährleisten“, sagt Kemmer. Das sei die Lehre aus der Finanzkrise. Sonst seien „transatlantische Wettbewerbsverzerrungen vor allem zulasten Europas nicht auszuschließen“.