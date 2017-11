FrankfurtEZB-Chefbankenaufseherin Daniele Nouy hat Geldhäuser erneut dazu aufgerufen, ihre Vorbereitungen auf den Brexit nicht schleifen zu lassen. Um weiterhin Geschäfte in der EU zu machen, seien dann Banklizenzen erforderlich und es benötige Zeit, diese zu erhalten, sagte Nouy am Dienstag auf der „Euro Finance Week“ in Frankfurt. „Die Uhr tickt und die betroffenen Banken müssen sich schnell bewegen.“ Die Europäische Zentralbank (EZB) ist seit Herbst 2014 zusätzlich für die Aufsicht über die großen Banken im Währungsraum zuständig.