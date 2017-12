WashingtonKurz vor einem Treffen wichtiger Abgeordneter in der kommenden Woche wollen die größten US-Banken Insidern zufolge noch Änderungen an einem Reformgesetz erreichen. Wie mehrere Branchenlobbyisten der Nachrichtenagentur Reuters sagten, sind die Finanzkonzerne enttäuscht, dass mit der Reform vor allem kleine Institute entlastet werden.

Internationale Branchengrößen wie JPMorgan Chase, Goldman Sachs oder Citigroup werden auch in Zukunft als systemrelevant eingestuft und müssen deswegen größere und teurere Kapitalpuffer vorhalten. Dies betrifft aber auch Banken, die sich auf den US-Markt konzentrieren, nämlich U.S. Bancorp, PNC oder Capital One. Kleinere regionale Banken werden dagegen von den Vorschriften entlastet.