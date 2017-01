Die Deutsche Bank verbannt Kurznachrichten- und Kommunikationsprogramme wie Whatsapp von Firmentelefonen. Damit soll die Einhaltung von Compliance-Vorgaben verbessert werden. Compliance umschreibt die Einhaltung rechtlicher und betrieblicher Vorschriften und Regeln.

Im laufenden Quartal werden solche Funktionen abgeschaltet, teilte die für Regulierung zuständige Spitzenmanagerin Sylvie Matherat und IT-Chefin Kim Hammonds am Freitag in einer Nachricht an die Beschäftigten mit, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Anders als E-Mails können Textnachrichten und Kommunikation in Apps nicht von der Bank archiviert werden, erklärte eine Person mit Kenntnissen der Entscheidung.