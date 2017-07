Der Ausstieg Großbritanniens aus der EU befeuert eine Diskussion um ein Investitionsprojekt, das ohnehin schon seit Jahren heiß umstritten ist: die Erweiterung des Londoner Flughafens um eine dritte Bahn.

So hat Andrew Adonis, der Chairman der nationalen Infrastrukturkommission, kürzlich gewarnt, dass die Unsicherheit wegen des Brexits und seiner Folgen private Infrastrukturprojekte wie den Flughafenausbau ausbremsen könnte. „Unternehmen werden nicht investieren, solange sie glauben, dass Großbritannien abstürzen wird. So einfach ist das“, so Adonis.