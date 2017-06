Frankfurt/MainDie bundeseigene Förderbank KfW gründet eine neue Beteiligungsgesellschaft, um Gründer in Deutschland besser mit Wagniskapital zu versorgen. Die Gesellschaft werde Mitte 2018 den Betrieb aufnehmen, teilte die KfW am Freitag in Frankfurt mit. Sie solle bestehende Förderinstrumente der Bank für Gründer bündeln und erweitern sowie Wachstumsfirmen in den kommenden zehn Jahren zwei Milliarden Euro bereitstellen. Die Tochter werde sich auf Investitionen in Wagniskapital-Fonds konzentrieren, die sich an Start-ups beteiligen oder ihnen Kredite geben, hieß es.

Deutschland habe eine vielfältige Start-up-Szene, sagte KfW-Vorstand Ingrid Hengster. In der frühen Wachstumsphase fehlten Gründern laut der Bank aber jährlich 500 bis 600 Millionen Euro. „Dies kann dazu führen, dass wichtige Wachstumsinvestitionen verzögert oder gar nicht angegangen werden“, erklärte Hengster.