DüsseldorfDie Royal Bank of Scotland (RBS) bildet milliardenschwere Rückstellungen. Wie das Wall Street Journal berichtet, stellte die Bank am Donnerstag 3,9 Milliarden US-Dollar zurück, um für künftige Forderungen der US-Justiz als Folge der Finanzkrise gewappnet zu sein.

Die RBS hatte sich auf dem Höhepunkt der US-Immobilienbooms stark im Handel mit toxischen Hauskrediten engagiert. Das US-Justizministerium prüft aktuell entsprechende Strafforderungen gegen die einstmals drittgrößte europäische Bank. Zuletzt hatten sich eine Reihe an US-Banken und die Deutsche Bank mit der US-Justiz auf milliardenschwere Vergleiche geeinigt. Die Deutsche Bank etwa zahlt eine Strafe von 3,1 Milliarden US-Dollar und soll geschädigte Verbraucher mit weiteren 4,1 Milliarden US-Dollar unterstützen.

Die neuen Rückstellungen werden die Bank aus Edinburgh nun höchstwahrscheinlich weiter in die Roten Zahlen treiben. Am 24. Februar will sie ihren neuen Jahresabschluss vorlegen. Erwartet wird ein Rekordverlust; auch in Zukunft dürfte die Bank keine Dividende ausschütten.

Am Mittwochabend hatte der TV-Sender Sky berichtet, dass das britische Schatzamt und die Behörde UK Financial Investments, die die staatlichen Anteile der mit Steuermitteln geretteten Banken verwaltet, bereits informiert worden seien, dass die RBS-Chefs die Rückstellung in dieser Woche beraten werden.

In der Finanzkrise von 2008 musste die Bank, die damals zu den führenden Investmentbanken Europas zählte, mit Staatshilfen in Höhe von 46 Milliarden Pfund gerettet werden. Sie gehört bis heute zu 72 Prozent dem Staat. Die Bank hat seither keinen Gewinn mehr gemacht.