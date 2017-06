CaracasVenezuela will offenbar mit dem Verkauf festverzinslicher Wertpapiere an die japanische Bank Nomura ihre durch die Wirtschaftskrise zusammengeschmolzenen Devisenreserven stärken. Im Gespräch sei ein Verkaufsvolumen von rund 710 Millionen Dollar, verlautete aus Finanzkreisen am Donnerstag. Die Papiere hatte Venezuela 2008 von Nomura gekauft, als das lateinamerikanische Land noch vom Ölboom profitierte. Sie sollen jetzt vor Ablauf der Fristen mit einem Rabatt an Nomura zurückgegeben werden.

Ein Abgeordneter der Opposition sagte, die Regierung setze ihre Verzweiflungsstrategie des Verkaufs von Vermögenswerten fort, um die Liquidität zu verbessern. Nomura hatte in diesem Monat bereits für 100 Millionen Dollar Anleihen des staatlichen Ölkonzerns PDVSA gekauft und dafür einen Rabatt in Höhe von 70 Prozent erhalten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs deckte sich zu ähnlichen Konditionen im Volumen von 2,8 Milliarden Dollar ein.