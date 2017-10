StuttgartFür einen so traditionsreichen Autobauer wie Ford sind die Umbrüche in der Branche eine besondere Herausforderung. Erst vor kurzem hatte der US-Konzern einen Strategieschwenk hin zu autonomem Fahren und Elektromobilität verkündet. Man könne versuchen, der Erste zu sein, sagte Ford-Europa-Chef Steven Armstrong am Mittwoch beim Auto-Gipfel. „Oder man kann planen, der Beste zu sein.“

Ford hat sich vorgenommen, intelligente Lösungen für die Großstädte dieser Welt zu entwickeln. Bis 2050 werde sich die Zahl der Menschen, die in Städten leben, auf 3,5 Milliarden mehr als verdoppeln, sagte Armstrong. Viele Metropolen riefen um Hilfe, die Infrastruktur stoße vielerorts an ihre Grenzen. 90 Stunden verbringe jeder Autofahrer jedes Jahr im Stau, so Armstrong: „Stellen Sie sich vor, welchen Spaß Sie in dieser Zeit haben könnten.“ Mit einem neuen „City Solutions Team“ will Ford Lösungen für intelligente Autos und ihre Vernetzung entwickeln.