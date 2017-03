DüsseldorfWeit abstehende Trittbretter in mehr als doppelter Skateboardgröße, armdicke Chrom-Überrollbügel hinter der Doppelkabine, eine massive Metallstrebe mit keck auf Schienbeine zielender Anhängerkupplung. Dieser Ford heißt Ranger, und er ist nicht zum Spaß hier. Stolz reckt er einen Kühlergrill, dessen glänzende Oberkante an die Brust von Ein-Meter-Neunzig-Männern stößt.

Er will, ja, er muss arbeiten, ist immer auf dem Weg zum nächsten schmutzigen Projekt. Sein gewaltiger Diesel rasselt so erwartungsvoll wie ein schottisches Schloßgespenst mit seinen Ketten. Und wie man es von einem abgerockten Baustellenlaster mit amerikanischen Wurzeln erwartet spielt sein Radio gegen das permanente Getucker mit beiden Musikarten an: Country und Western.