BrüsselDer Chef der französischen Zentralbank fordert neue Hilfsmittel in der Euro-Zone für in Schieflage geratene Länder. Er schlage Kredite zur Stabilisierung vor, die jedoch nicht mit Reformen oder Sparauflagen verbunden seien, wie es bislang bei Hilfspaketen der Euro-Partner der Fall war, sagte Francois Villeroy de Galhau am Donnerstag bei einer Konferenz in Brüssel. Diese Möglichkeit solle aber nur Ländern zur Verfügung stehen, die sich den EU-Regeln verpflichtet fühlen.

Ähnlich hatte sich auch schon der Chef des Euro-Rettungsschirm Klaus Regling geäußert. Diese Kredite könnten vom ESM vergeben werden, sagte Villeroy de Galhau, der dann in Anlehnung an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zu einem Europäischen Währungsfonds werden solle.