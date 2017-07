ParisIn Frankreich hat sich die Lage am Arbeitsmarkt im Juni leicht verbessert. Wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, waren Ende vergangenen Monats rund 3,48 Millionen Menschen als erwerbssuchend registriert. Das waren 0,3 Prozent weniger als im Vormonat und ein Prozent weniger als im Juni 2016. Damit verdichten sich Hinweise auf die in Frankreich langersehnte Trendwende, nachdem die Zahl der Arbeitslosen über Jahre hinweg gestiegen war.