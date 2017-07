ParisDie französische Wirtschaft hat im zweiten Quartal ihr Wachstumstempo dank steigender Exporte gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni bereits das dritte Quartal in Folge um 0,5 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus in dieser Höhe gerechnet. Die Exporte legten um 3,1 Prozent zu, während die Importe nur um 0,2 Prozent zunahmen. Der private Konsum wuchs um 0,3 Prozent. Die Unternehmen investierten 0,5 Prozent mehr.