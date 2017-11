ParisDie französische Großbank Société Générale will ihren Stellenabbau ausweiten. Zusätzlich zu den bereits bekannten 2550 wegfallenden Stellen sei die Streichung weiterer 900 Arbeitsplätze geplant, teilte die Bank am späten Montagabend mit. Treffen wird es Mitarbeiter in den heimischen Filialen der Bank. 300 Zweigstellen sollen geschlossen werden, wie das Management ankündigte.