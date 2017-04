ParisDas Wachstum der französischen Wirtschaft hat sich vor der Präsidentschaftswahl nach Prognose der Notenbank verlangsamt. Sie rechnet für das erste Quartal nur noch mit einem Plus des Bruttoinlandsproduktes von 0,3 Prozent, wie sie am Montag in Paris mitteilte. Bislang war sie davon ausgegangen, dass die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone wie im Vorquartal um 0,4 Prozent zulegt.