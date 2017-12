TokioDie Bankenaufseher werden sich nach Einschätzung von Frankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau wohl diese Woche auf weltweit gültige Kapitalvorschriften einigen. Ein entsprechender Kompromiss liege auf dem Tisch, sagte Villeroy am Montag in einer Rede an einer Universität in Tokio. „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine faire und vernünftige Vereinbarung auf unserem GHOS-Treffen nächsten Donnerstag abschließen werden“, sagte Villeroy. GHOS ist das Aufsichtsgremium des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, in dem Fachleute aus Notenbanken und Behörden Standards für die internationale Regulierung erarbeiten. Geleitet wird GHOS von EZB-Präsident Mario Draghi, der für Donnerstagnachmittag zu einer Pressekonferenz eingeladen hat. Beobachter halten es für unwahrscheinlich, dass eine derartige Einladung ausgesprochen wird, ohne dass sich eine Vereinbarung abzeichnet.

Bis zuletzt wurde über den Abschluss des als „Basel III“ bekannten Reformpakets gerungen. Die Bankenregulierer hatten es 2010 nach der Finanzkrise im Auftrag der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) angeschoben. Mit den neuen Regeln soll das weltweite Bankensystem krisenfester gemacht werden.