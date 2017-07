MünchenDas mediale Interesse liegt am Mittwoch eindeutig woanders. Dutzende von Journalisten und Fernsehteams drängen sich im Justizgebäude in Münchens Nymphenburger Straße, geht doch der Prozesse gegen die Rechtsextremistin Beate Zschäpe wohl in die entscheidende Phase. Von Georg Funke und Markus Fell, den beiden ehemaligen Vorständen der vom Staat geretteten Hypo Real Estate (HRE), nimmt an diesem Tag bei Gang durch die Menge kaum jemand Notiz. Der 13. Prozesstag in der Aufarbeitung der Vorgänge bei einst größten europäischen Immobilienfinanzierer soll besonders viel Licht in die Vorgänge vor knapp einem Jahrzehnt bringen.

Knapp zehn Milliarden Euro kostete den Steuerzahler am Ende die Rettung durch den Bund. Seit März wird verhandelt, inzwischen nähert man sich in der Beweisaufnahme auch dem harten Kern der Anklage. Unrichtige Darstellung der Finanzlage in den Geschäftsberichten für 2007 und für das Halbjahr 2008 lauten die beiden Vorwürfe, die aus einer einstigen Vielzahl bis zum Prozessbeginn übrig geblieben waren. Finanzvorstand Markus Fell muss sich zudem gegen den Vorwurf der falschen Darstellung bei einer Investorenkonferenz im Herbst 2008 verantworten.