Frankfurt/LondonDeutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter verspricht im Fall eines erfolgreichen Zusammenschlusses mit der Londoner Börse LSE eine Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt. Die Fusion sei „der Katalysator für Wachstum in Frankfurt“, schreibt Kengeter in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung „Die Welt“ (Freitag). „Der Standort Frankfurt wird innerhalb der kombinierten Gruppe eine entscheidende Rolle spielen und weiter gestärkt.“

Das gelte unabhängig vom rechtlichen Sitz des geplanten Gemeinschaftsunternehmens. Die Dachgesellschaft soll nach den Vereinbarungen von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) in London angesiedelt sein, was in Frankfurt für viel Kritik sorgt – erst Recht, nachdem die Briten sich dafür ausgesprochen haben, dass ihr Land aus der Europäischen Union austritt (Brexit).