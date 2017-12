Baden-Württemberg gilt als Autoland. Nun soll dort das deutsche Stanford entstehen – ein Zentrum für Topforscher und Gründer. Eine entscheidende Zutat fehlt aber noch.

Katherine Kuchenbecker genügt ein Streichholz, um ihre Mission deutlich zu machen. Die Wissenschaftlerin zeigt dafür ein Video, das ein Kollege mit einer Probandin gedreht hat. Eine junge Frau greift darin mit der rechten Hand in eine Streichholzschachtel. Für das Experiment hat sie sich die Hand betäuben lassen. Die Frau schafft es nur mit großer Mühe, eines der Hölzchen zu ergreifen. Als sie es schließlich am Zündstreifen hält, fällt es ihr durch die Finger und auf den Tisch. Kuchenbecker stoppt das Video, richtet sich auf. „So ist es auch bei den meisten Robotern. Sie verhalten sich tollpatschig, weil sie nicht fühlen können“, sagt sie. Mit solchen Versuchen will Kuchenbecker ergründen, was Menschen Robotern voraus haben – und wie die Maschinen diesen Vorsprung vielleicht bald einholen können.

Die Amerikanerin bringt Robotern den Tastsinn bei. Sie ist eine von fünf Direktoren am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (MPIIS) in Stuttgart und Tübingen. Bald sollen drei weitere dazukommen. Das MPIIS expandiert derzeit kräftig, ein neues Zentrum der künstlichen Intelligenz (KI) entsteht gerade im Schwabenland – eines, das Deutschlands Zukunft im digitalisierten Industriezeitalter sichern soll.

Getauft haben es die Initiatoren um den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Martin Stratmann, auf den Namen Cyber Valley. Die Ambitionen könnten kaum größer sein: Mit seiner Hilfe soll „ein ähnlich fruchtbares Umfeld für erfolgreiche Unternehmensgründungen“ entstehen, „wie dies der Universität Stanford im Silicon Valley auf dem Gebiet der digitalen Technologie gelungen ist“, heißt das Motto des Gründers. Das Rezept dafür: Wissenschaft und Industrie sollen hier näher zusammenrücken. Die schwergewichtigsten Unternehmen Deutschlands sind dem Ruf schon gefolgt. Sie heißen BMW, Daimler, Porsche oder Bosch. Eine Eintrittskarte ins Cyber Valley kostet mindestens 1,25 Millionen Euro. Dafür können die Konzerne gemeinsam mit den Experten von Max Planck forschen, Innovationen vorantreiben – und sich womöglich die vielversprechenden gleich einverleiben. Die Digitalisierung rüttelt an den angestammten Geschäftsmodellen, die die Region rund um die Automobilindustrie reich gemacht hat. Nur: Das Cyber Valley muss schnell wachsen, will es das Vorbild Stanford tatsächlich jemals erreichen.

Der Start ist gut gelungen. Bosch etwa investiert rund sieben Millionen Euro, damit soll hier an den ganz großen Themen wie Cybersicherheit für die vernetzen Fabriken und effizientere Fertigungsprozesse geforscht werden. Was das Cyber Valley aber so besonders macht: Es zieht selbst die großen Internetkonzerne aus Kalifornien wie Facebook an. Neulich hat sich Amazon der Bewegung angeschlossen.