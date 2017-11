 Zehn Tipps gegen Hacker-Angriffe

Arne Schönbohm stellte die Deutschen vor ein Rätsel: Anfang Oktober warnte der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Verbraucher wie Unternehmen vor einer Sicherheitslücke in WLAN-Routern. Diese könnten Cyberverbrecher nutzen und immer dann Daten mitlesen oder gar manipulieren, wenn die Nutzer sich per WLAN mit dem Internet verbinden. Viele Cyberexperten warfen dem BSI-Chef Panikmache vor, so schlimm sei die Lücke doch gar nicht. Schönbohm blieb bei seiner Warnung.

Und siehe da: Kurz darauf verbreitete sich der nächste Virus, ein Verschlüsselungstrojaner, Bad Rabbit in Europa und legte – wie seine Vorläufer Petya und WannaCry – die IT-Systeme in Unternehmen still. Zu viel Vorsicht kann es nicht geben, insbesondere Mittelständler sind auf solche Angriffe aber oft schlecht vorbereitet. Hier gibt Schönbohm zehn Tipps, wie Unternehmen sich besser vor den immer noch unterschätzten Gefahren aus der Cyberunterwelt schützen können: