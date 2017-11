Nichts ist einfacher, als dem deutschen Mittelstand seinen Rückstand in Sachen Digitalisierung vorzuhalten. Manche Firmen, so hört man immer wieder, sollen gar in Gewerbegebieten beheimatet sein, in die das Internet noch über ein piepsendes Modem in die Büros gelangt. Wie wollen solche Hinterwäldler die nächsten Umbrüche in der globalen Ökonomie überleben? Vorschnell wird oft geantwortet: Sie werden untergehen. Und mit ihnen die gesamte deutsche Wirtschaft.

Wer so argumentiert, unterstellt, dass die Digitalisierung alle Geschäftsbereiche im gleichen Tempo erfasst. Doch auch wenn jede Branche in irgendeiner Weise digitalisiert wird, heißt dies nicht für jeden Mittelständler, dass er an vorderster Front dabei sein müsste. Selbst wenn der Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens früher als seine Konkurrenten ahnt, dass sich das Geschäft in seiner Branche ändert, ist es nicht zwingend eine gute Idee, selbst den ersten Schritt zu machen.