Bei Innogy haben wir vor etwa drei Jahren ein internes Forschungslabor gegründet: Rund 100 Spezialisten in Essen, Berlin, London, Tel Aviv und dem Silicon Valley ergründen in eigenen Start-ups seither Geschäftsfelder der Zukunft für uns. Bislang steht diesem Hub ein jährliches Budget von etwa 100 Millionen Euro zur Verfügung, von 2020 an soll er sich aus eigenen Mitteln finanzieren. Das Interesse an der Innovation ist aber nicht rein finanziell. Vielmehr suchen wir nach Beteiligungen, von denen der Konzern auch etwas lernen kann, von dem wir bisher alle nichts wussten. Denn unsere Branche steht vor dem radikalsten Umbruch, den sie je erlebt hat.

Die Energiewende in Deutschland und die Digitalisierung haben Unternehmen wie Innogy vor Fragen und Herausforderungen gestellt, die wir so bislang nicht kannten: Bewährte Geschäftsmodelle funktionieren plötzlich nicht mehr. RWE und Innogy haben sich daraufhin aufgespalten: Die konventionelle Stromerzeugung und der Energiehandel verblieben bei der RWE, die Geschäftsfelder Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energie wurden in der neu gegründeten Tochtergesellschaft Innogy ausgegründet.