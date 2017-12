Ein großes Büro mit Stühlen und runden Schreibtischen, es sieht aus wie ein normales Büro, aber im Smart Living Lab in Kaiserslautern entwickelt das DFKI intelligente Büromöbel und Technologien für den Arbeitsplatz von morgen. Die Schreibtischstühle sind beheizbar, die Scheibe zur Straße erkennt, wenn die Sonne im Inneren jemanden blenden würde und schirmt die Strahlen automatisch ab. Bis vor kurzem stand hier auch eine Infrarotkamera, die anhand der Gesichtstemperatur erkennen konnte, ob jemand gestresst ist.

„Die Bilder dieser Kamera werden nach der Analyse direkt verworfen, so dass nur die Auswertung genutzt wird, aber die Bilder nicht für andere Zwecke benutzt werden können“, sagt Heiko Maus vom DFKI. Und die Daten gehen nur an den Nutzer, um ihm ein individuelles Feedback zu geben. „Wie man am Beispiel der sozialen Netzwerke sieht, besteht die Gefahr, dass Firmen, nur um den Gewinn zu maximieren, alle verfügbaren Daten sammeln, auswerten und dabei Persönlichkeitsrechte ignorieren“, sagt Maus. „Davor müssen wir uns schützen.“ Er will es mit seinen Kollegen besser machen: Weil die Missbrauchsgefahr so groß sei, bauen sie die Technologie so, dass die Daten gar nicht erst gesammelt werden.