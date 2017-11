Stack Overflow ist die größte Entwickler-Community der Welt und hat analysiert, wie viele Entwickler in Deutschland arbeiten, auf welche Branchen sie sich verteilen, welche Programmiersprachen sie beherrschen und was ihnen an einem Arbeitgeber wichtig ist.

Unabhängig vom Essen stehen die Chancen für Unternehmen in München, Frankfurt, Berlin, Hamburg, dem Raum Stuttgart-Karlsruhe und dem Rhein-Ruhr-Gebiet, an Entwickler zu kommen, besser als in Hannover oder Dresden. Denn die genannten Regionen zählen zu Deutschlands IT-Hotspots:

5,7 Prozent der deutschen Entwickler sitzen in Hamburg. Das entspricht rund 47.000 Menschen – den Großraum Hamburg mitgezählt.

58.000 Entwickler gibt es in der Region Stuttgart-Karlsruhe zusammen. Das entspricht einem Anteil von sieben Prozent an der Gesamtzahl der deutschen Entwickler.

In Frankfurt am Main arbeiten 7,5 Prozent der deutschen Entwickler. Insgesamt listet der Report hier 62.000 Entwickler auf.

Auf Platz 3 liegt München mit 83.000 Entwicklern (10,0 Prozent). Platz 2 der Entwickler-Hochburgen: Berlin

Rund 94.000 (11,4 Prozent) der Entwickler arbeiten in Berlin. Damit kommen auf 100 Beschäftigte in der Hauptstadt fünf Entwickler.

Platz eins der Entwickler-Hochburgen ist das Rhein-Ruhr-Gebiet mit 105.000 Entwicklern (knapp 12,8 Prozent)

Im Vergleich zu den größten Städten anderer europäischer Länder ist der Anteil an Entwicklern in Berlin mit elf Prozent übrigens relativ gering. In London ist der Anteil mit 25 Prozent mehr als doppelt so hoch. Und 36 Prozent aller französischen Entwickler arbeiten in Paris.

Unternehmen, die auch außerhalb Deutschlands tätig sind, sollten also ihre Recruiting-Maßnahmen auf die Hauptstädte konzentrieren. Oder Geduld haben. Denn die Zahl der Entwickler in Deutschland steigt. Von 709.033 im August 2016 auf jetzt 832.000 Software-Entwickler.