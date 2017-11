Sich selbst wartende Maschinen und Anlagen werden zum Kernstück der Industrie. Das wälzt ganze Geschäftsmodelle um.

Hätte Saar Yoskovitz in seinem Studium der Elektrowissenschaften nicht im Hauptfach Spracherkennung belegt, wäre er nie auf die Idee mit den redenden Maschinen gekommen. Yoskovitz, Chef des Start-ups Augury aus New York, sitzt früh am Morgen an einem Konferenztisch und erklärt sein Geschäftsmodell: „Maschinen sprechen, wir hören zu“, sagt Yoskovitz. Yoskovitz wirft Bilder an die Wand. Darauf sind Industriepumpen, Kühler und Motoren zu sehen, deren Sound, wenn sie im Betrieb sind, Augury belauscht. Dafür werden Sensoren aufmontiert, die Vibrationen und Ultraschallgeräusche aufnehmen. Diese Daten werden in die Cloud geschickt und dort mit den Geräuschen von einwandfrei funktionierenden Maschinen verglichen. Klingt etwas schräg, falsch oder anders, schlagen die Systeme Alarm – und diagnostizieren, ob ein Teil demnächst besser ausgetauscht werden sollte. Und das idealerweise, bevor der Schaden da ist. „Die Sensoren sind immer an, wir hören immer zu“, sagt Yoskovitz.

Vorausschauende Wartung (predictive maintenance) nennt sich das, was Yoskowitz’ Start-up an Großkunden wie Johnson Controls, einem führenden Anbieter von Serviceleistungen rund um Lüftungs- und Kühlungssystemen, verkauft. Die Idee ist reif, bald zu einem Massengeschäft zu werden: Die Unternehmensberatung Roland Berger schätzt, dass sich die Technologie ab dem Jahr 2020 in den meisten Werkshallen durchsetzen wird. Maschinen und Anlagen werden dann unter Dauerbeobachtung stehen, die Daten permanent in die Cloud geleitet, vorausschauende Wartung wird zum Kernstück der vernetzten Produktion. Neue Geschäftsmodelle entstehen, alte werden auseinandergenommen.

Konkurrenz für Siemens und Co. Das Prinzip ist nicht ganz neu. Seit drei Jahrzehnten schon werden ganze Fertigungsanlagen mit Sensoren versehen, spezielle Analysten werten die Daten anschließend aus und prüfen, ob noch alles in Ordnung ist. Allerdings wird bisher meist nur ab und an gemessen, kaputte Motoren, zerborstene Schrauben werden meist erst entdeckt, wenn der Schaden schon geschehen ist. „Dank unseres Algorithmus und der Technologie des maschinellen Lernens können wir mit 95-prozentiger Sicherheit Fehler vorhersagen“, sagt dagegen der Augury-Mitgründer. Die von künstlicher Intelligenz unterstützte Diagnose senke die Instandhaltungskosten um 30 Prozent, Reparaturaufwendungen ließen sich um 90 Prozent kürzen.

Und die Datenauswertung lässt sich einfach per iPhone oder Android-Smartphone ablesen: „Wenn man Facebook auf dem Handy benutzen kann, sollte das auch für vorausschauende Wartung möglich sein“, sagt Yoskovitz. Neben den Sensoren und den daran angeschlossenen Geräten verkauft das Start-up auch Rund-um-die-Uhr-Überwachungspakete, eine Art Flatrate-Tarif. „Kontinuierliches Monitoring wird zum Standard“, sagt der Augury-CEO.