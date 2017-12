Frau Buolamwini, Sie arbeiten am Massachusetts Institute of Technology mit Software zur Gesichtserkennung. Dabei haben Sie immer wieder festgestellt, dass diese Sie nicht erkennt. Sie sprechen von einem „codierten Blick“, den die Maschinen haben. Was ist das?

Unsere Identität prägt unsere Sicht auf die Welt. Und Algorithmen, wie sie in der automatischen Gesichtserkennung stecken, werden von jenen geprägt, die sie schreiben. Wenn den Programmierteams die Lebenserfahrung der Menschen fehlt, die die Technologie letztendlich am meisten betrifft, ist dieser codierte, also einprogrammierte Blick sehr begrenzt.

Es ist eine stark eingeschränkte Weltanschauung.

Was bedeutet es für unsere Gesellschaft, wenn Gesichtserkennungssoftware einen blinden Fleck hat?

Unsere Forschung zeigt, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe in den Datenbanken, mit denen die Software zur automatischen Gesichtserkennung trainiert werden, unterrepräsentiert sind. Algorithmen werden nicht ausreichend darauf trainiert, vielfältige Gesichter zu erkennen, was zu höchst ungenauen Resultaten führt. Dabei ist es wichtig, dass diese Technologie richtig funktioniert – erst recht, wenn sie folgenreiche Entscheidungen trifft. In Amerika nutzen die Behörden Software bereits, um die Rückfallquoten von Straffälligen abzuschätzen. Menschen mit dunkler Hautfarbe sind in der Geschichte der Vereinigten Staaten immer wieder in das Fadenkreuz der Polizei geraten – auch wenn sie sich nichts zuschulden haben kommen lassen. Nun könnten Algorithmen mit ähnlichen Vorurteilen Menschen fälschlicherweise als Kriminelle abstempeln. Und wenn wir an automatische Waffen denken, in denen Gesichtserkennung eingesetzt werden könnte, um ein Ziel zu eliminieren, dann wird klar: Diese Technologie muss über alle Maßen akkurat funktionieren.