Schon seit Jahrzehnten arbeiten Wissenschaftler daran, künstlich intelligente Systeme zu erschaffen. Die ersten Versuche gehen bis auf die Fünfzigerjahre des vergangenen Jahrzehnts zurück. Aber erst in den vergangenen Jahren sind aus Visionen Produkte entstanden, die rasant unseren Alltag verändern: Wenn das neue iPhone X das Gesicht des Nutzers erkennt und Google Texte automatisch in Fremdsprachen übersetzt, dann setzt dies alles auf einem atemberaubenden Fortschritt auf, den die Computerwissenschaften in den letzten Jahren gemacht haben. Die neuesten Anwendungen der künstlichen Intelligenz werden immer komplexer und betreffen Aspekte des menschlichen Lebens, die noch vor ein paar Jahren unvorstellbar waren: Sie reichen vom selbstfahrenden Automobil über Newsfeeds in sozialen Netzwerken bis hin zu digitalen Tutoren oder medizinischen Diagnose- und autonomen Waffensystemen.

Vielen dieser Anwendungen ist gemein, dass sie ein Maß an Autonomie erreichen können, bei dem Maschinen menschliche Entscheidungen vorwegnehmen: etwa, wenn ein selbstfahrendes Auto ein Ausweichmanöver einleitet und dabei Risikoabwägungen vornimmt, die heute der Verantwortung des Fahrers obliegen. Und je öfter diese KI-Systeme zum Einsatz kommen, je mehr Daten sie zugefüttert bekommen, umso schneller entwickeln sie sich weiter und werden immer autonomer. So sehr, dass selbst ihre Schöpfer schon heute zum Teil nicht mehr verstehen, geschweige denn im Einzelfall voraussehen können, wie ihre Maschinen handeln werden. Immer mehr KI-Systeme im Alltag werfen deshalb eine Reihe von Grundsatzfragen für das Recht auf.