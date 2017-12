Ein Bot wird Bundeskanzler? Autonome Autos bereiten dem Stau ein Ende? Gene lösen als Speicher die Blu-ray ab? Ganz so weit kommt es 2018 wohl noch nicht. Doch auch jene Technologien, die im kommenden Jahr den Massenmarkt erschließen, die Industriereife erreichen oder in die breite Erprobung gehen, werden unseren privaten und beruflichen Alltag tiefgreifend verändern, werden Geschäftsmodelle umstürzen und neue schaffen.

So spielerisch das wirkt, es beweist, wie sehr die „erweiterte Realität“ – Englisch: „Augmented Reality“ (AR) – im Massenmarkt angekommen ist. Immerhin war diese Technologie in der Vergangenheit allenfalls zu sechs- bis siebenstelligen Kosten für Forschungs- und Designlabors von High-Tech-Unternehmen erschwinglich. Lenovo dagegen verkauft seine Jedi Challenges für nicht mal 300 Euro – und bringt damit, wie Praxistests belegen, eine bemerkenswert eindrucksvolle Überlagerung von realer und simulierter Welt vor den Augen der Betrachter.

Immer deutlicher wird, dass erweiterte und nicht komplett virtuelle Realitäten (VR) der visuelle Megatrend der kommenden Jahre sein werden. Größter Treiber sind die rasant wachsenden Simulationsfähigkeiten der Top-Smartphones. Sie sind in der Lage, in Echtzeit simulierte Welten und das Bild der Handykamera übereinander gelagert auf dem Telefondisplay einzublenden. Apple hat in sein neues iPhone X ein eigenes AR-Modul integriert. Ursprünglich hatte Konkurrent Google sogar eine eigene Geräteplattform für die vermischten Welten entwickelt, Projekt Tango genannt. Doch weil die AR-Fähigkeiten der Telefone auch so rasant wuchsen, kündigte Google gerade an, Tango Anfang 2018 auslaufen zu lassen.