Heute, ist von dem Mantra nicht mehr viel geblieben. Nicht, weil Handys ausgedient hätten. Aber sie stehen nicht mehr im Zentrum der Innovation. Das neue Trendthema heißt Künstliche Intelligenz. Smarte Software, die etwa in der Lage ist, menschliche Kommunikation auch inhaltlich zu verstehen. Programme, die schlau genug sind, aus Nutzerverhalten zu lernen und sich daran anzupassen. Maschinencode so smart, dass er aus atypischem Rollverhalten von Eisenbahnrädern, oder den Schwingungen von Maschinen schon auf Verschleiß zu schließen lernt, bevor der Schaden überhaupt eintritt.

Es ist noch nicht lange her, da galt „Mobile first“ – die Idee in der IT, Hard- und Software vor allem für mobile Anwendungen zu konzipieren – als unumstößliches Mantra. Der PC, als ortsfeste Schnittstelle zwischen Mensch und digitalen Angeboten, spielte in den Visionen und Strategien von Apple über Google bis Microsoft (außerhalb des Büros) kaum noch eine Rolle. Die Zukunft, soviel war klar, heißt Smartphone.

Der Leichtbau aus Licht markiert eine Zäsur in der industriellen Produktion, die weit über die Luftfahrt hinausreicht. Vorbei die Zeiten, da Entwickler mithilfe von 3-D-Druckern nur zerbrechliche Designproben produzierten. Nun erreicht die Technologie die Industriereife. Ob im Maschinenbau oder in der Medizin, in Freizeitkleidung oder beim Möbelbau – immer mehr Unternehmen setzen die Technik in der Serienproduktion ein.

Noch sind es die innovativsten Unternehmen, die den industriellen Einsatz der Technik erproben, doch die Zahl der professionellen Anwender entwickelt sich exponentiell. Zusätzlichen Schub bekommt der 3-D-Druck durch das milliardenschwere Engagement von Technologieriesen wie GE oder Hewlett-Packard (HP).

Der US-Mischkonzern GE hat 2016 rund eine Milliarde Dollar in Zukäufe von 3-D-Technik investiert, davon rund die Hälfte für den Einstieg beim deutschen 3-D-Druck-Spezialisten Concept Laser – einen von drei deutschen High-Tech-Anbietern, die den Weltmarkt von 3-D-Metalldruckern dominieren. Und HP steckte mehrstellige Millionenbeträge in die Entwicklung eines Druckverfahrens, das feinstes Kunststoffpulver mithilfe der hauseigenen Tintendrucktechnik zu massiven Plastikkörpern verschmilzt. Inzwischen arbeitet das Unternehmen bereits an einer Folgetechnik, die es ermöglichen soll, auch kleine Metallteile zu drucken.