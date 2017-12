Sie könnte jedoch auch blond oder schwarzhaarig sein, ihre Haut dunkler oder heller, und ihre Augenfarbe kann ebenso angepasst werden wie ihre Wesenszüge. Je nach Wunsch ist sie mal gesprächig, mal zurückhaltend, mal schüchtern – und wenn gewünscht, sogar nervig. Denn Harmony ist ein künstliches System, eine Silikonpuppe, in die ein Rechner eingepflanzt ist. Man soll sich mit ihr unterhalten können, und ihr Körper ist so gebaut, dass man mit ihr auch Sex haben kann.

Momentan steht der Roboter im Labor von Abyss Creations, einem kalifornischen Unternehmen, in dessen Werkstatt Dutzende Figuren von der Decke hängen. Die meisten haben die Statur von Schaufensterpuppen, einige sind zudem an die Wünsche der Kundschaft angepasst, mal etwas breiter gebaut, mal etwas kleiner. Auf den Werkbänken stehen Einzelteile, die modular angebracht werden. Münder, Füße, Brüste. Es ist ein uraltes Bestreben: etwas zu bauen, das nicht nur so aussieht wie ein Mensch, sondern auch das Gleiche kann. Uns selbst nachzubauen. Künstliche Wesen, die denken können. Ein Traum so alt wie die Menschheit.

Die griechische Mythologie erzählt die Geschichte von Prometheus, der aus Lehm und Wasser einen Menschen formt und diesen zum Leben erweckt. Im 16. Jahrhundert beschreibt Paracelsus, wie man durch Mischen chemischer Stoffe ein Abbild des Menschen erschafft. Repliken prägen Literatur und Film mit all ihren Vor- und Nachteilen, von Frankensteins Monster bis Blade Runner. Real geworden, wenn auch in weniger menschlicher Gestalt, sind sie bislang vor allem in der Industrie. Hier gehören Roboter zum Alltag und machen die Fertigung effizienter, die Stückkosten niedriger und die Arbeitswelt für viele angenehmer. Doch auch im Privatleben fallen Routinetätigkeiten an. Schon heute gibt es Staubsauger, die von allein den Boden sauber machen, und Maschinen, die selbstständig die Fenster putzen. Überall, wo Tätigkeiten automatisiert werden können, ziehen Roboter ein – und verändern am Ende sogar unser menschliches Verhalten.

Seit 20 Jahren erforscht Maren Bennewitz Möglichkeiten, um Roboter im Alltag einzusetzen. Im Labor für humanoide Roboter der Universität Bonn arbeiten sieben Wissenschaftler und zehn Studenten. Die einen beschäftigen sich damit, wie die mechanischen Fußtritte energieeffizienter werden, andere erforschen, wie ein Roboter sich im unbekannten Raum zurechtfindet.