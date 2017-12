Dabei zeigt ein Blick zurück: Für Pessimismus gibt es wenig Anlass. In der Autoindustrie ­etwa, aber auch im Maschinenbau hat die Automatisierung für enorme Effizienz gesorgt – und dafür, dass sich die hiesigen Hersteller im weltweiten Wettbewerb behaupten konnten.

Nun erobern die Maschinen den Dienstleistungssektor. Sie werden immer klüger. Als Assistenten in der Verwaltung oder im Krankenhaus durchforsten sie enorme Mengen an Wissen in viel kürzerer Zeit als Menschen – und leiten so die richtigen Antworten ab. Sie werden auch dort die Effizienz steigern.

Auf den ersten Blick scheint es absurd, dass Menschen protestieren, weil eine Maschine ihren kräftezehrenden oder langweiligen Job übernimmt. Auf den zweiten Blick aber wird das Dilemma deutlich: Die meisten Menschen definieren sich über ihren Job, so anstrengend und öde er auch sein mag. Und nicht jeder traut sich zu, jene Fähigkeiten zu erwerben, die in einer automatisierten Arbeitswelt noch gefragt sind. Zumal sich noch nicht ganz genau sagen lässt, welche Fähigkeiten das sein werden. Nicht jeder, so viel Ehrlichkeit muss sein, kann eine Umschulung zum Data Scientist machen.

Statt in Angststarre zu verharren, sollten wir aber akzeptieren, dass Maschinen manches besser machen – und uns auf unsere Stärken besinnen. Kreativität wird Menschen vorbehalten bleiben. Empathie ebenfalls. Gewiss, die Grenze zwischen einem kreativen und einem Routinejob ist fließend. Im Strategiespiel Go schlägt der Computer den Menschen bereits. Bald könnte es auch bei der Diagnose von Krankheiten so weit sein. Damit wird Bildung immer wichtiger – und zwar ein Leben lang.