Von Mitte 2014 bis Mitte 2017 seien laut der Unternehmensberatung EY 596 deutsche Firmen aus dem Maschinenbau, der IT und der Produktionstechnik ins Ausland verkauft worden. Jede siebte Transaktion in diesen Branchen weltweit habe damit ein Unternehmen aus Deutschland zum Ziel. Dem stünden 454 Zukäufe ausländischer Technologie-Firmen durch deutsche Unternehmen gegenüber, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie. Für kein anderes Land gebe es ein so großes Ungleichgewicht.

EY-Partner Michael Kunz bereitet das Sorgen: "Industriepolitisch ist Industrie 4.0 gerade für den Standort Deutschland eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Da wäre eine noch aktivere Rolle bei der Neuformung und Umgestaltung der Branche wünschenswert - auch, um Diskussionen über einen etwaigen Ausverkauf deutschen Know-hows gar nicht erst aufkommen zu lassen." Unter "Industrie 4.0" versteht man die Digitalisierung und Vernetzung der Produktion. Deutsche Unternehmen hätten die Schlüsseltechnologien, die die Basis für "Industrie 4.0" seien. Das mache sie als Investionsziel hochgradig attraktiv, erklärte Kunz.