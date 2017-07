HamburgDer G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer ist sich in den wichtigen Finanzthemen im wesentlichen einig. „Da gibt es keine größeren Probleme“, sagte ein G20-Teilnehmer am Freitag und ein anderer stimmte ihm zu. Das habe sich bislang in den Vorgesprächen der Experten abgezeichnet. Die weitgehende Einigkeit gelte speziell auch für das Thema Finanzregulierung. Die US-Regierung habe keine Abkehr von der bisherigen Linie bei diesem Thema signalisiert. Nach der Krise von 2008 wurden weltweit strengere Regeln für die Banken eingeführt, die eine Wiederholung verhindern sollen.