MadridIm europäischen Energiesektor bahnt sich offenbar eine milliardenschwere Fusion an. Der spanische Gas- und Stromversorger Gas Natural sei an den portugiesischen Konkurrenten EDP mit einem Gebot herangetreten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag. Im Gespräch sei eine 35 Milliarden Euro schwere Übernahme.

Aus einem Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde Europas viertgrößter Versorger gemessen am Marktwert hervorgehen. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium.