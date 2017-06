Frankfurt Nach wie vor gilt: Wer ein günstiges Girokonto sucht, der findet auch eines. So bieten Direktbanken, aber auch die genossenschaftlichen Sparda- und PSD-Banken immer noch Konten ohne monatliche Grundgebühr an. Der mögliche Nachteil: sie haben kaum Filialen. Daher lohnt sich ein genaueres Hinschauen. Schließlich bieten auch die Sparkasse oder die Volksbank vor Ort zum Teil gute Konditionen.

Allerdings müssen sich Verbraucher darauf einstellen, dass die Preise nicht unbedingt so bleiben, wie sie heute sind, sondern ansteigen. Fast jedes dritte Institut hat in diesem Jahr die Gebühren für Privatkunden erhöht oder plant solch eine Maßnahme, wie eine Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young kürzlich ergab. 27 Prozent der Befragten schraubten demnach an den Gebühren für das Girokonto, 19 Prozent erhöhten die Kosten für Überweisungen und immerhin 16 Prozent der Befragten haben Gebühren für das Geldabheben eingeführt oder werden das noch tun. Zugleich gibt es heute weniger Geldhäuser, die noch ein echtes Gratiskonto anbieten.

Bei den Kontogebühren genau hinzuschauen, ist immer sinnvoll, denn einige Geldhäuser berechnen ungewöhnliche Preise. So verlangen gut 40 der bundesweit knapp 400 Sparkassen bei zumindest einem ihrer Kontomodelle eine Gebühr für Barabhebungen, wie Biallo jüngst ermittelte. Ähnliches gilt für mehr als 150 der knapp 1.000 Volks- und Raiffeisenbanken. Auch sie bieten Kontomodelle an, bei denen Abhebungen am Automaten oder am Schalter unter Umständen Geld kosten.