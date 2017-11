Zürich/LondonDie Credit Suisse macht dank ihrer neuen Strategie in der Vermögensverwaltung Boden gut: Die zweitgrößte Schweizer Bank vergibt zunehmend Kredite an superreiche Privatkunden, die damit ihre Firmen oder ihren Lebensstil finanzieren. Besonders gefragt sind Darlehen für Schiffe, Flugzeuge oder Immobilien. In den vergangenen zwei Jahren wurde dieses zuvor im Firmenkundenbereich angesiedelte Geschäft in die Vermögensverwaltung integriert. Denn diese will Vorstandschef Tidjane Thiam ausbauen. Und bislang scheint die Rechnung aufzugehen. Credit Suisse wächst in der Vermögensverwaltung schneller als Erzrivalin UBS.

Die verstärkte Kreditvergabe birgt allerdings auch Risiken. Das hat sich in den vergangenen Jahren gerade in der Schiffsfinanzierung gezeigt. Viele Reedereien kämpfen angesichts einer gesunkenen Nachfrage und weltweiter Überkapazitäten mit Ertragsproblemen. Andere Banken wie Lloyds und die Royal Bank of Scotland ziehen sich daher aus dem Bereich zurück, während die Commerzbank oder die Bank of Ireland ihre verbleibenden Engagements zurückfahren.