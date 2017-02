Berlin/Bad Homburg Die rund 11 000 Beschäftigten der deutschen Geld- und Werttransportbranche sollen höhere Gehälter erhalten. Die zweistufigen Steigerungen liegen für die 24-monatige Laufzeit zwischen 4,9 Prozent im Westen und 12 Prozent in der Tarifregion Ost, wie die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband BDGW am Donnerstag mitteilten. Damit werde das Lohnniveau weiter angenähert, erläuterte eine Sprecherin der Arbeitgeber. Die Einigung war bei Verhandlungen in Kelsterbach bei Frankfurt erzielt worden. Verdi hatte mehrere Warnstreiks der Geldboten organisiert. Die beiden Seiten vereinbarten eine Erklärungsfrist bis zum 17. Februar.