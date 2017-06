Berlin/FrankfurtDie Geldflut der Europäischen Zentralbank (EZB) findet zunehmend ihren Weg zu den Unternehmen im Währungsraum. Im Mai vergaben Banken an Firmen außerhalb des Finanzsektors 2,4 Prozent mehr Darlehen als noch vor Jahresfrist, wie die Euro-Wächter am Mittwoch in Frankfurt mitteilten. Im April war der Zuwachs genauso hoch. An Privathaushalte reichten die Institute im Mai 2,6 Prozent mehr Darlehen aus als ein Jahr zuvor, vor allem dank zunehmender Hypothekenkredite. Das ist der stärkste Zuwachs seit März 2009.

Die EZB hält ihre Leitzinsen momentan auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, um für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen. Zudem will sie mit dem billionenschweren Kauf von Staatsanleihen solche Investments für Geldhäuser unattraktiv machen. Sie sollen stattdessen mehr Kredite verleihen. Aktuell werden Wertpapiere im monatlichen Volumen von 60 Milliarden Euro erworben. Zuletzt hatte die EZB einen Mini-Schritt in Richtung Kurswende gewagt, in dem sie aus ihrem geldpolitischen Ausblick die Standardformulierung strich, dass die Zinsen auch noch tiefer gesenkt werden könnten.