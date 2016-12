DüsseldorfAllein die Banken, die in Deutschland aktiv sind, mussten, nach Informationen der Wochenzeitung Die Zeit 2016 rund eine Milliarde Euro dafür zahlen, dass sie Geld bei ihrer Zentralbank deponieren. Die Düsseldorfer Unternehmensberatung Barkow Consulting hat ausgerechnet, dass die hiesigen Banken in diesem Jahr 1,13 Milliarden Euro entrichten müssen.

Auf Rückfrage erklärte die Deutsche Bundesbank, die bis zum 13. Dezember entrichteten Zinsen lägen leicht darunter: Im Jahr 2015 hätten die Zahlungen der deutschen Banken für Negativzinsen bei 248 Millionen Euro gelegen, und „den bisher verfügbaren Zahlen zufolge stieg dieser Zinsaufwand 2016 auf circa eine Milliarde Euro, vervierfachte sich also“, so die Bundesbank. Ihr erscheine die Belastung „insgesamt als verkraftbar“ Allerdings käme es auch auf den Einzelfall an: „Gerade bei einlagenstarken Instituten zeigt sich tendenziell eine höhere Belastung, da die Niedrigzinsen oftmals nicht an die Kunden weitergegeben werden.“